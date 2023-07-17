Польша сообщила о прибытии в Белоруссию нескольких сотен бойцов ЧВК «Вагнер»

На данный момент в Беларусь прибыло несколько сотен бойцов из частной военной компании "Вагнер", как сообщил Станислав Жарин, статс-секретарь канцелярии премьер-министра Польши и заместитель координатора спецслужб. Польские службы тщательно отслеживают ситуацию. Эту информацию опубликовало издание WGospodarce.

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Прибывшие бойцы разместились в полевых лагерях и уже приступили к обучению белорусских военнослужащих. По мнению Жарина, группа "Вагнер" будет продолжать действовать как наемническая организация, выполняющая задания от имени Кремля.

Ранее стало известно о намерении белорусских властей привлечь бойцов "Вагнера" для подготовки своих военных. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что опыт этих бойцов может быть ценным в изучении эффективности различного вооружения в реальных боевых условиях.

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Кроме того, Владимир Путин, президент России, предложил бойцам "Вагнера" продолжить службу в российской армии. Это предложение было обсуждено на встрече президента с представителями "Вагнера" и российским бизнесменом Евгением Пригожиным в Кремле 29 июня.