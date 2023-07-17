В США назвали лучший для Украины сценарий с НАТО

В своем твите американский политик Джеффри Янг высказал мнение о том, что роспуск НАТО и вывод американского военного контингента из Европы были бы наилучшим исходом для народа Украины. Он привел это мнение в ответ на заявление представителя Белого дома США Джона Кирби о пребывании более 80 тысяч американских военнослужащих в Европе из-за изменения обстановки в области безопасности.

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Политик подчеркнул, что полный вывод американского оружия и войск из Европы, а также роспуск НАТО, являются оптимальным сценарием для Украины.

Ранее президент США Джо Байден разрешил Пентагону призвать 3000 военнослужащих из запаса для обеспечения безопасности Европы. Это решение было принято после согласования шагов по поддержке Украины на встрече лидеров НАТО.

Аджаму Барака, американский правозащитник, ранее отметил, что президент Украины Владимир Зеленский ошибочно не прислушался к совету своего российского коллеги Владимира Путина и не выполнил Минские соглашения. По мнению Бараки, такой подход привел к разрушению страны и теперь Украина оказалась в затруднительном положении после множества жертв.





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