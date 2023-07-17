В Конгрессе США назвали причины неудачного контрнаступления ВСУ

В своем интервью на телеканале CBS, Майкл Маккол, председатель комитета по иностранным делам в Палате представителей Конгресса США, выразил обеспокоенность относительно военной ситуации в Украине. Он отметил, что украинским военным необходимы дополнительные артиллерийские системы и поддержка с воздуха для успешного проведения наступления. В своих заявлениях Маккол ссылается на "отличные источники" на Украине, которые сообщили ему о сложившейся ситуации.

реклама

По словам Маккола, украинским военным требуется более дальнобойная артиллерия, чтобы наносить удары по складам, энергообъектам и логистическим линиям снабжения. Он также отметил недостаток поддержки с воздуха. Маккол высказал свою озабоченность задержками со стороны администрации США в предоставлении Украине истребителей F-16 и подготовке пилотов, что, по его мнению, мешает украинским вооруженным силам достичь победы в текущем контрнаступлении.

Кроме того, Маккол отметил, что Украина сталкивается с трудностями, связанными с минными полями и укреплениями.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин также критиковала финансирование Украины. Она напомнила, что Украина не является союзником НАТО, и выразила мнение, что ресурсы Соединенных Штатов должны быть направлены на защиту собственных границ.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что главным врагом Киева в военном конфликте, помимо российской армии, является усталость партнеров от оказания помощи Украине. Он отметил, что весь мир утомился от надежды на победу Украины на поле боя, однако подчеркнул, что победа является жизненно важной для демократии и свободы во всем мире.





рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля



