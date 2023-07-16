США не будут пополнять запас кассетных снарядов после помощи Украине

В соответствии с информацией, представленной NBC News, Соединенные Штаты не планируют восстанавливать свой собственный запас кассетных боеприпасов, которые были переданы Украине. Джейк Салливан, советник главы Белого дома по национальной безопасности, подтвердил данное решение, отметив, что Пентагон сосредоточится на увеличении количества 155-миллиметровых снарядов.

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Ранее президент США Джо Байден одобрил поставку кассетных боеприпасов в Украину, причем эти снаряды были взяты из резервов Пентагона. Однако, Салливан пояснил, что решение о невосстановлении запасов связано с риском, связанным с возможным отложенным взрывом данных боеприпасов. В соответствии с сообщением, процент таких случаев у данного типа снарядов оказывается довольно высоким и может возникнуть после некоторого времени после их использования.

Пентагон подтвердил передачу кассетных боеприпасов Украине, и директор операций объединенного штаба ведомства, Дуглас Симс, заявил, что военная помощь уже доставлена в страну. Он также добавил, что помимо США, Украина получила кассетные боеприпасы и от других союзников.

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Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, Мария Захарова, отметила, что ранее Соединенные Штаты квалифицировали применение кассетных боеприпасов как военное преступление.