Последнее судно с черноморской зерновой инициативы покидает Одессу, сделка под угрозой

Сегодня последнее судно в рамках черноморской зерновой инициативы покинуло порт Одессы, отправляясь в Нидерланды с грузом сельхозпродукции. Турецкое судно TQ Samsun доставит 38 тысяч тонн сельхозпродукции, включая 15,3 тысячи тонн рапса и 23,5 тысячи тонн кукурузы. На данный момент судно направляется в Стамбул.

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TQ Samsun стал последним судном, которому было разрешено пройти через Босфор и доставить груз в Одессу. Это разрешение было выдано 27 июня, и с тех пор больше разрешений не было выдано Совместным координационным центром в Стамбуле.

В июле 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН заключили соглашение в Стамбуле, регулирующее вывоз украинского зерна, удобрений и продовольствия через Черное море из трех украинских портов, включая Одессу. В рамках этого соглашения был также подписан меморандум между Россией и ООН, направленный на обеспечение доступа российской сельхозпродукции на мировые рынки. Первый документ из этого соглашения имел срок действия 120 дней с возможностью продления, если стороны не выразили возражений. По предоставленным данным, срок черноморской зерновой инициативы был продлен несколько раз, и если не будет принято иное решение, он истечет 17 июля.

Представители Москвы неоднократно заявляли, что в рамках сделки выполняется только украинская часть, указывая на проблемы, такие как отключение Россельхозбанка от системы SWIFT, запрет на поставки запчастей для сельхозтехники в Россию западными компаниями и проблемы с аммиакопроводом "Тольятти-Одесса". 17 июля была определена крайняя дата, до которой эти проблемы должны быть решены, в противном случае сделка прекратит свое существование.

Министерство иностранных дел России также подчеркивало, что основной объем зерна поставляется в обеспеченные страны на коммерческой основе, в то время как лишь малая доля направляется в бедные и нуждающиеся страны.

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По последним данным Совместного координационного центра, за время реализации зерновой сделки было вывезено около 33 миллионов тонн сельхозпродукции. Как сообщалось РИА Новости ранее, только за прошедший год Украина продала различные сельскохозяйственные культуры на сумму 9,8 миллиарда долларов. Если вывоз зерна будет прекращен, украинская сторона может потерять до 500 миллионов долларов в месяц.