Предельный возраст службы в запасе для некоторых военных званий будет увеличен до 55 лет в России

Государственная Дума в России приняла законопроект, который предусматривает увеличение предельного возраста для службы в запасе для определенных военных званий. Согласно новому закону, граждане России с воинскими званиями солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов смогут оставаться в запасе до 55 лет, вместо предыдущего предела в 50 лет.

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Закон также устанавливает переходный период с 2024 года по 2028 год, во время которого граждане будут поэтапно переводиться в отставку. Возрастной предел для отставки будет повышаться в зависимости от разряда: для первого разряда - с 35 до 40 лет, для второго разряда - с 45 до 50 лет, для третьего разряда - с 50 до 55 лет.

Кроме того, новый закон увеличивает предельный возраст для пребывания в мобилизационном резерве. Для граждан с высшими воинскими званиями, такими как старшие офицеры, возрастной предел составит 65 лет (вместо нынешних 60 лет). Для младших офицеров - 60 лет (вместо нынешних 55 лет), а для граждан с другими званиями - 55 лет (вместо нынешних 45 лет). Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан с высшими офицерскими званиями остается на уровне 70 лет.

Закон также предусматривает случаи приостановки пребывания в запасе, например, призыв на военную службу по мобилизации или заключение контракта на прохождение военной службы.

Важным аспектом нового закона является возможность заключения военного контракта с иностранными гражданами или лицами, имеющими вид на жительство, до 52 лет. Однако такие контракты возможны только в том случае, если обязанности гражданина не связаны с использованием государственной тайны.

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Принятие этого закона объясняется стремлением улучшить обороноспособность и обеспечить безопасность России, как заявил первый зампред Комитета Государственной Думы по обороне, Андрей Красов. По мнению замглавы фракции ЛДПР, Ярослава Нилова, новые изменения позволят людям, которые из-за возрастных ограничений не могут служить в армии, присоединиться к военной службе.