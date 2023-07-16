Стало известно, когда будет принято решение по истекающей зерновой сделке

По информации, полученной от дипломатического источника в Турции, решение о продлении продовольственного соглашения между Россией и Турцией будет принято в самый последний момент. Предполагается, что продление соглашения будет осуществлено только при достижении компромисса между сторонами, однако конкретные детали этого компромисса пока неизвестны.

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Турецкая сторона выразила готовность приложить все усилия для продления соглашения, но также отметила, что Россия может прекратить свое участие, если не будет удовлетворена предлагаемыми компромиссами.

Ранее сообщалось, что продление соглашения может произойти, если Россия одобрит предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которые были направлены президенту России Владимиру Путину в письменной форме.

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Некоторые эксперты, включая политолога Юрия Светова, считают, что зерновая сделка не приносит России выгоды. Они предлагают отказаться от механизма вывоза украинского зерна через Черное море, поскольку считают, что Запад не будет выполнять свои обязательства в области безопасности и будет превышать установленные границы. Тем не менее, есть эксперты, которые уверены, что в данной ситуации России не следует идти на уступки.