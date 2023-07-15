В недавнем интервью для газеты Washington Post, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный высказал свои намерения относительно Крыма. Он заявил, что когда у него будут достаточные ресурсы, он намерен взять Крым, и никто его не остановит. Это заявление вызвало обеспокоенность в свете возможной реакции России на такие действия со стороны Украины, что высказывали некоторые западные чиновники в приватных разговорах.

Залужный также отметил, что ВСУ в настоящее время используют украинское оружие для проведения "частых ударов" по территории России. Важно отметить, что правительство Украины не берет на себя ответственность за эти атаки, как сообщает Washington Post.

В прошлом Залужный также выразил свое неудовлетворение тем, что Украине запрещено наносить удары по территории России с помощью западных ракет. Он считает, что у ВСУ в настоящее время недостаточно ресурсов и возможностей, чтобы обрести инициативу на поле боя.

Он также напомнил о прогнозах о трехдневной сдаче Киева и подчеркнул, что ВСУ не являются советской армией. Залужный добавил, что каждый день украинцы погибают, получают ранения и пропадают без вести.