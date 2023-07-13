В Курской области задержали диверсантов, собиравших сведения для Украины

В Курской области была задержана организованная группировка, занимавшаяся передачей сведений о военных объектах Украины, как сообщило управление Федеральной службы безопасности (ФСБ). В своем официальном заявлении ФСБ подчеркнула, что они успешно пресекли незаконную деятельность группы российских граждан, которых подозревают в сборе и передаче информации о местонахождении объектов Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории данного региона.

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По информации ФСБ, эти сведения могли быть использованы для организации диверсий, терактов, ракетных атак и нападений беспилотных летательных аппаратов в районах передвижения военной техники. В результате задержания участников группировки были изъяты специальные устройства и коммуникационные средства, переданные представителям Вооруженных Сил Украины, а также инструкции по выполнению заданий.

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Орган ФСБ, ответственный за расследование, возбудил уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Приготовление к диверсии" в отношении двух членов этой преступной группы. Оба подозреваемых были арестованы и признали свою вину, после чего были помещены под стражу на основании решения ФСБ.