И нанесет массированные удары по всей территории Украины

В ходе интервью, предоставленного журналисту Стивену Гарднеру, полковник Дуглас Макгрегор, бывший советник главы Пентагона, выразил свою обеспокоенность и предупредил о потенциальных последствиях оккупации Западной Украины Польшей. Он особо подчеркнул, что в настоящее время происходят обсуждения о возможном совместном вторжении Польши и Литвы на указанные территории с целью создания буферной зоны, и аргументируется это отсутствием страха перед Россией.

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Эксперт выразил свои опасения и предупредил президента Украины, Владимира Зеленского, о том, что в случае оккупации западных территорий страны Польшей или любой другой страной Прибалтики, это не приведет к спасению киевского режима, а, напротив, вызовет масштабную контратаку российской армии. Кроме того, такое вмешательство Польши может быть рассмотрено как нападение НАТО на Россию.

Полковник Макгрегор охарактеризовал данную ситуацию как "сигнал тревоги" и предупредил о возможной полной дестабилизации вооруженных сил Украины в результате контратаки со стороны российской армии. Эти высказывания вызывают серьезные опасения и требуют внимания со стороны международного сообщества.





















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