Китайский эксперт Цянь Лиянь: американские власти рассчитывают, что взамен уступок Украине получится создать коалицию во главе с США в противостоянии Китаю.

Определенные члены НАТО пришли к осознанию того, что вступление Украины в альянс представляет реальную угрозу и потому приняли решение предоставить некоторые компромиссы странам, сомневающимся в целесообразности такого шага, с целью создать единый фронт для сдерживания Китая. Это заявление было сделано китайским экспертом по международным вопросам Цянь Лиянь в интервью РИА Новости.

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Цянь Лиянь отметил, что США самостоятельно признали, что Украина еще не готова для вступления в НАТО. Подобная позиция может рассматриваться как мера успокоения для стран, которые высказывают сомнения в отношении участия Украины в альянсе. Вместо этого США надеются, что эти страны смогут объединиться для сдерживания Китая.

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На саммите в Вильнюсе лидеры НАТО утвердили пакет долгосрочной поддержки Украины, включающий три основных момента. Этот план предусматривает помощь в достижении соответствия стандартам НАТО, создание Совета Украина-НАТО и отказ от условия выполнения плана действий по членству, что упростит процесс вступления. Лидеры альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, как только будут выполнены необходимые условия, но конкретная дата не была уточнена.