Интернет-магазин вооружений не может выполнять заказы так быстро и бесплатно

На саммите НАТО вызвало недовольство заявление президента Украины Владимира Зеленского, которое было озвучено в адрес альянса. Об этом сообщила Анна ван Денски, журналистка издания Europe Diplomatic и член Брюссельской Международной ассоциации прессы, в своем YouTube-канале.

реклама

Ван Денски отметила, что многие участники саммита были неприятно удивлены упреками Зеленского в адрес НАТО. Она подчеркнула, что президент Украины выразил свое потребительское отношение к альянсу, ожидая от него большей поддержки и ответственности перед украинским народом.

Журналистка также отметила, что такое поведение Зеленского вызвало разногласия и споры на саммите. Ее слова свидетельствуют о том, что подобные инциденты могут негативно сказаться на перспективах Украины в рамках НАТО и усложнить сотрудничество между странами.

В свою очередь, Владимир Зеленский высказал недовольство отсутствием конкретных временных рамок для вступления Украины в НАТО и отметил, что это свидетельствует о несерьезном подходе к возможному членству страны в альянсе.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Позднее агентство Bloomberg сообщило, что лидеры стран НАТО призвали Зеленского "остыть" после его критики в адрес альянса. Это свидетельствует о нарастающих трениях и разногласиях между Украиной и НАТО.