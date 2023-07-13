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На саммите НАТО вызвало недовольство заявление президента Украины Владимира Зеленского, которое было озвучено в адрес альянса. Об этом сообщила Анна ван Денски, журналистка издания Europe Diplomatic и член Брюссельской Международной ассоциации прессы, в своем YouTube-канале.
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Ван Денски отметила, что многие участники саммита были неприятно удивлены упреками Зеленского в адрес НАТО. Она подчеркнула, что президент Украины выразил свое потребительское отношение к альянсу, ожидая от него большей поддержки и ответственности перед украинским народом.
Журналистка также отметила, что такое поведение Зеленского вызвало разногласия и споры на саммите. Ее слова свидетельствуют о том, что подобные инциденты могут негативно сказаться на перспективах Украины в рамках НАТО и усложнить сотрудничество между странами.
В свою очередь, Владимир Зеленский высказал недовольство отсутствием конкретных временных рамок для вступления Украины в НАТО и отметил, что это свидетельствует о несерьезном подходе к возможному членству страны в альянсе.
Позднее агентство Bloomberg сообщило, что лидеры стран НАТО призвали Зеленского "остыть" после его критики в адрес альянса. Это свидетельствует о нарастающих трениях и разногласиях между Украиной и НАТО.