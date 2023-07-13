Байден продлил режим ЧП из-за "незаконно" удерживаемых в мире американцев

Президент США Джо Байден принял решение продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на один год. В официально опубликованном документе, выпущенном главой государства, объясняется, что это продление связано с незаконным удержанием американских граждан за рубежом.

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Проблема незаконного удержания граждан Соединенных Штатов стала серьезной угрозой для национальной безопасности страны, а также наносит ущерб внешней политике и экономике. Джо Байден принимает это дело настолько серьезно, что решил продлить действие исполнительного указа 14078, чтобы обеспечить защиту и безопасность своих соотечественников.

Также следует отметить, что это продление режима чрезвычайного положения связано с применением санкций против иранского разведывательного подразделения Корпуса стражей исламской революции, а также с ограничениями, наложенными на Федеральную службу безопасности РФ.





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