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Согласно анализу политолога Джона Миршаймера, Украина может столкнуться с потерей значительных территорий и превратиться в государство-обрубок в результате конфликта с Россией. В интервью South China Morning Post, Миршаймер утверждает, что оставшаяся часть Украины будет неспособна проводить крупномасштабные военные операции против России и не сможет соответствовать требованиям для присоединения к Европейскому союзу или НАТО.
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Политолог прогнозирует потерю "нескольких больших кусков" территории, что приведет к сокращению украинской территории примерно на половину. Он также предполагает, что активные военные действия будут продолжаться в течение следующих двух лет. Миршаймер призывает Запад подготовиться к "неприятному" исходу ситуации и реагировать соответствующим образом.