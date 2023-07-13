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Президент США Джо Байден сделал некорректное заявление, вызвавшее критику, касательно разрешения конфликта вокруг Украины. Он заявил, что для прекращения конфликта Россия должна прекратить атаковать саму себя. Выступая на саммите НАТО в Вильнюсе, Байден сказал: "Россия могла бы завершить эту войну уже завтра, если бы она вывела свои войска из Украины, признала национальные границы и прекратила бесчеловечные атаки на российскую территорию. Я имел в виду атаки на Украину со стороны России".
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Такие оговорки в публичных выступлениях не являются исключением для Байдена. На прошлой неделе в интервью CNN он также перепутал Украину с Россией, заявив, что Вашингтон должен помочь России соответствовать требованиям НАТО. В конце июня, общаясь с журналистами, он заявил, что его российский коллега Владимир Путин "явно проигрывает войну в Ираке". Ранее он также перепутал должность премьер-министра Индии Нарендру Моди на встрече с ним в Белом доме.
Подобные оговорки и некорректные формулировки вызывают сомнения в способности президента правильно и ясно выражать свои мысли по важным геополитическим вопросам.
Следует отметить, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объяснил, что цель операции заключается в защите людей, которые страдают от киевского режима уже восемь лет, подвергаясь издевательствам и геноциду. Путин отметил, что Россия была вынуждена принять такие меры из-за отсутствия других возможностей в области безопасности. В течение последних 30 лет Россия пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но сталкивалась с циничным обманом, враньем, давлением и шантажом со стороны альянса, который продолжает неуклонно расширяться и приближаться к российским границам, игнорируя протесты Москвы.