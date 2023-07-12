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Президент США, Джо Байден, выразил свою крайнюю оптимистичность по поводу будущего в своем выступлении после саммита НАТО в Вильнюсе. Он заявил, что никогда прежде не испытывал такого чувства уверенности и надежды. В своей речи, которую Белый дом предварительно анонсировал как основную, президент представил более прогрессивные и актуальные идеи о защите демократии.
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Байден подчеркнул единство членов НАТО, отметив, что альянс стал еще более мощным и сплоченным, чем когда-либо ранее в истории. Он также уделил значительное внимание поддержке Украины со стороны Запада. Президент подчеркнул, что США и их союзники не отступят и будут стоять за свободу Украины как сегодня, так и в будущем, и примут все необходимые меры для завершения кризиса на справедливых условиях.
В своем выступлении Байден также обозначил конкретные шаги, которые будут предприняты в отношении Украины и украинского кризиса. Он подчеркнул важность дипломатических усилий и взаимодействия с международными партнерами, чтобы достичь мирного решения. Президент также подчеркнул важность обеспечения справедливых условий для всех сторон и осуществления международного правосудия.
Байден отметил, что на саммите было достигнуто соглашение о включении Швеции в альянс в кратчайшие сроки, и подчеркнул обширное сотрудничество США с их союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе.