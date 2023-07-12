"Разорвет на части". В США раскрыли, в каких границах Украина войдет в НАТО

Согласно высказыванию экс-разведчика Вооруженных Сил США, Скотта Риттера, в интервью на YouTube-канале US Tour of Duty, возможным сценарием вступления Украины в НАТО является аннексия ее западной части со стороны Польши. Эксперт предполагает, что после возможного конфликта в Украине страна будет разделена, и Польша, которая уже является членом альянса, поглотит западную территорию. Однако Риттер считает, что Украина в качестве независимого государства не будет принята в блок НАТО никогда.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал недовольство отсутствием четких временных рамок для приглашения и членства страны в НАТО. В ответ на заявление Зеленского генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что процесс присоединения не предусматривает жестких временных рамок, однако важно соблюдать условия, необходимые для вступления в альянс.