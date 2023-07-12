Express: Запад вынес жесткое предупреждение Зеленскому на саммите НАТО в Вильнюсе

Президент Украины, Владимир Зеленский, получил строгое предупреждение от стран-членов НАТО в ответ на его высокие запросы к западным партнерам. Согласно сообщению Тома Уотлинга, журналиста из британской газеты Express, Зеленский столкнулся с откликом со стороны союзников на свои амбициозные требования.

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Несмотря на обещания некоторых стран предоставить Украине вооружение и программу обучения пилотов для истребителей F-16, другие страны предупредили украинского лидера о необходимости не ставить бесконечный список требований. На мероприятии, где присутствовали западные лидеры, Зеленский столкнулся с некоторой холодностью и сдержанностью в их отношении, отмечает Уотлинг.

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Предварительно Зеленский назвал отсутствие ясных временных рамок для приглашения Украины в НАТО абсурдным. Он привел аналогию, сравнивая это с нежеланием пригласить Киев в военный блок.