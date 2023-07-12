Эксперт Анро: первые итоги саммита НАТО показали агрессивную и наступательную позицию

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На саммите в Вильнюсе первый день прошёл с повышенной напряженностью, поскольку НАТО заняла более активную и решительную позицию, считает Пьер Анро, эксперт по вопросам безопасности и бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии в составе альянса. Речь генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, произнесенная на первом заседании, поразила Анро своей агрессивностью и уверенностью. Столтенберг гордо заявил, что Балтийское море теперь стало "озером НАТО", но ещё более удивительно, что альянс стремится расширить своё влияние с Северной Атлантики до Тихоокеанского региона, ярко критикуя Китай. Очевидно, что такие действия направлены на удовлетворение американцев, которые, вероятно, играют важную роль в принятии стратегических решений в НАТО.

Особое внимание эксперта привлекло заявление Столтенберга о намерении организовать встречу между НАТО и странами, такими как Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея, с целью "активного вмешательства" в ситуацию в Тихоокеанском регионе. Анро выразил своё удивление и саркастически предложил изменить название НАТО на "Организацию мирового договора".

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Кроме того, НАТО подтвердила свою готовность продолжать поставки вооружений и боеприпасов Украине, чтобы помочь её армии достичь полной боеспособности с поддержкой западных партнеров. Генеральный секретарь НАТО отметил, что расходы на оборону среди членов альянса в 2023 году выросли на рекордные 8,3%, достигнув отметки в 450 миллиардов евро.