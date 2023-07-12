Конгрессвумен Грин инициировала поправки о выходе США из НАТО и прекращении помощи Киеву

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Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, представительница республиканской партии из штата Джорджия, внесла несколько поправок в проект оборонного бюджета США на финансовый год 2024. Ее предложения включают инициативы по началу процесса выхода США из НАТО и приостановке помощи Украине до завершения украинского конфликта.

Специальный комитет Палаты представителей провел слушания по Закону о национальной обороне (NDAA), который предусматривает выделение около 886 миллиардов долларов на нужды американской армии. В ходе слушаний были внесены сотни поправок, включая предложения Марджори Тейлор Грин, которые вызвали значительный интерес.

Одна из поправок требует от президента США предпринять необходимые меры для выхода страны из НАТО. Другая поправка предлагает запрет выделения федеральных средств на помощь Украине до тех пор, пока президент Байден не сможет представить Конгрессу убедительные доказательства о дипломатическом урегулировании украинского конфликта.

Также Марджори Тейлор Грин предложила поправки к национальному оборонному бюджету, которые запрещают поставку Украине истребителей четвертого поколения F-16 и ракет большой дальности.

В своих комментариях в Twitter Марджори Тейлор Грин подчеркнула, что NDAA должен финансировать оборону собственной страны, а не военные конфликты за ее пределами.

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Накануне конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц из штата Флорида заявил о своем намерении стать соавтором поправки к оборонному бюджету США на финансовый год 2024, которая запрещает поставку кассетных боеприпасов Украине или любой другой стране. Он выразил уверенность в том, что такие поставки не способствуют урегулированию украинского конфликта.