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Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, выразил свою озабоченность и несогласие с решением Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия. В своем заявлении он указал, что такой шаг может иметь негативные последствия для Украины и вынудить Россию предпринять контрмеры. Песков также подчеркнул, что эти новые вооружения не окажут влияния на текущую специальную военную операцию и лишь усложнят ситуацию для украинского правительства.
Президент Франции, Эммануэль Макрон, на саммите НАТО в Вильнюсе объявил о намерении передать Украине новые ракеты, способные наносить удары по тыловым объектам. По данным французского телеканала LCI, речь идет об авиационных ракетах Scalp, аналогичных Storm Shadow, которые уже используются Великобританией. Макрон подчеркнул, что эти поставки являются частью усиления военной поддержки для Украины, и они готовятся в ответ на запросы со стороны украинской стороны.