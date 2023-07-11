"Красочный спектакль". Захарова рассказала о предстоящем саммите НАТО

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4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе запланирована захватывающая акция в поддержку Украины, заявила Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации. Во время своего выступления в программе "Большая игра" на Первом канале она отметила, что западные страны готовят целый спектакль с использованием хитрых манипуляций, чтобы повлиять на общественное мнение и продвинуть свои интересы, связанные с Украиной. Кроме того, она сообщила, что министры правительства Финляндии активно записывают музыкальные композиции, которые являются проявлением их поддержки Украине.

Саммит НАТО, запланированный на 11-12 июля, станет площадкой для встречи лидеров всех стран-членов альянса, включая президента США Джо Байдена. Однако Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности, заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО не будет рассматриваться на этом саммите в Вильнюсе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил, что формальное приглашение Украины в альянс не обсуждается, но проводятся консультации относительно дальнейших шагов, которые помогут Украине приблизиться к членству в НАТО.

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского в сентябре 2022 года о намерении подать заявку на ускоренное вступление в НАТО вызвало различные реакции. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, отметил, что Кремль внимательно следит за этой ситуацией и помнит, что стремление Украины вступить в НАТО стало одной из причин начала специальной операции России на Украине.