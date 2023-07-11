Зеленский не справляется. В Киеве заговорили о радикальных переменах

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Ведущий политический аналитик и бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, высказал свою озабоченность по текущей ситуации в Украине, предлагая решительные меры для предотвращения полного краха страны. В своем блоге на YouTube он заявил, что единственным реальным способом спасения Украины могут быть досрочные выборы президента.

Соскин утверждает, что нынешнее руководство Украины неспособно справиться с важнейшими задачами и что политика президента Зеленского приводит к серьезным стратегическим неудачам. По его мнению, страна находится на грани развала власти, и необходимо принять решительные меры для предотвращения этой угрозы.

Одним из основных аспектов, на которые обратил внимание Соскин, являются катастрофические последствия неудачной попытки контрнаступления Вооруженных Сил Украины (ВСУ). По его словам, военные понесли огромные потери, а операция не дала ожидаемых результатов, не позволив продвинуться по линии фронта.





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