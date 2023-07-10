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В соответствии с последней информацией, предоставленной губернатором Брянской области, Александром Богомазом, имеются свидетельства о том, что украинские вооруженные силы (ВСУ) осуществили обстрел села Подывотье, расположенного в Севском районе указанной области. В результате этого инцидента один мирный житель получил легкое ранение. Медицинская помощь была незамедлительно предоставлена пострадавшему.
В связи с обстрелом также было зарегистрировано повреждение жилого дома и хозяйственной постройки, и в настоящее время специалисты проводят оценку нанесенного ущерба. По заверениям губернатора, после завершения оценки будет принято решение о проведении реставрационных работ для восстановления поврежденных объектов.
Необходимо отметить, что Севский район, как один из приграничных районов Брянской области, является зоной повышенного риска, подверженной систематическим обстрелам со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Во время таких инцидентов ВСУ активно используют беспилотные летательные аппараты и осуществляют диверсионные акции. С учетом данной ситуации, регионы Брянска, Курска, Белгородской областей и Крыма находятся в повышенном (желтом) уровне террористической опасности. В рамках мер по защите этих областей предусмотрено усиление контроля на вокзалах и других публичных местах, а также обеспечение повышенной охраны стратегически важных объектов, включая объекты энергетической инфраструктуры.