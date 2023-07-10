Депутат Дагделен: НАТО ведет прокси-войну против России, поставляя Украине военную помощь

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Севим Дагделен поделилась своим мнением о натянутых отношениях между Россией и НАТО. Известная политик, представляющая Левую партию, выразила убеждение в том, что НАТО ведет конфликт с Россией через поставки вооружений в Украину и размещение своих военных инструкторов на территории страны.

Дагделен выразила свою озабоченность относительно характера альянса, отмечая, что НАТО, несмотря на свое обозначение как оборонительного союза, ведет активную гонку вооружений и создает преграды на пути переговоров, касающихся украинского кризиса. Она использовала аналогию с шахматной партией, отмечая, что НАТО ставит пешки на кон, чтобы достичь выгодных позиций.

Депутат также выразила свои опасения относительно обсуждений о возможном членстве Украины в НАТО. По ее мнению, такой шаг может привести к усиленной напряженности и конфронтации между альянсом и Россией.

















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