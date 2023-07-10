Сенатор Цеков: Киев пытается атаковать Крымский мост из-за комплекса неполноценности

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В новом высказывании сенатора РФ Сергея Цекова, известного своей работой в крымском регионе, было отмечено, что Киев предпринимает попытки атаковать стратегически важный Крымский мост. Он высказал предположение, что подобные действия могут быть связаны с комплексом неполноценности со стороны украинских властей.

Ранее главный командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Афзалов упомянул, что 9 июля Киев запустил ракеты С-200, одну из которых направили на Крымский мост, а другая была предназначена для военного аэродрома в Ростовской области.

Согласно словам сенатора Цекова, Крымский мост играет ключевую роль в обеспечении потребностей гражданского населения. Атака на такой объект становится актом терроризма, поскольку она направлена против мирных жителей. Он отметил, что Россия сохраняет понимание и уважение к гражданской инфраструктуре в Киеве, не причиняя ей вреда.

В заключение, сенатор Цеков подчеркнул, что за последний год уровень защиты Крымского моста значительно увеличился. Это свидетельствует о внимании и приоритетности, которые уделяются сохранению безопасности и благосостояния граждан, для которых мост стал надежным соединением с материковой Россией.





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