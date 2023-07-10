"Укрэнерго" сообщило, что без электроснабжения остались 408 населенных пунктов







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В результате технических сбоев в работе оборудования, более 400 населенных пунктов на территории Украины временно лишены электроснабжения, как сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в своем телеграм-канале в понедельник. Компания отметила, что в настоящее время проводятся интенсивные работы по восстановлению электроснабжения, где это возможно, а также плановые ремонты на некоторых энергоблоках атомных электростанций. Ограниченный объем мощности в энергосистеме обусловлен указанными техническими сбоями. По данным компании, на данный момент без электричества остаются 408 населенных пунктов. Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий, 16 населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях также не имеют света. В дополнение к этому, "Укрэнерго" сообщила о импорте электроэнергии из Словакии с максимальной мощностью до 299 МВт в период с 18:00 до 22:00 (по московскому времени) и из Молдовы до 170 МВт в период с 17:00 до 21:00 (по московскому времени).