Делимханов рассказал, что ждет "азовцев" на поле боя

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В своем Telegram-канале депутат Государственной думы Адам Делимханов прокомментировал решение Анкары выдать Киеву командиров "Азова" и заявил, что на поле боя этих людей ожидает смерть, без возможности попасть в плен. Он также упомянул о том, что президент Зеленский высказывал свою поддержку националистам во Львове, что, по его мнению, свидетельствует о его неподходящем лидерстве.

Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2022 года сообщил о освобождении 56 пленных, в том числе военнослужащих из Донбасса и ВС РФ. Главари "Азова" были переданы Украине в рамках обмена пленными. Отдельные источники сообщали о том, что некоторые из них оставались в Турции, по требованию России.

Президент Зеленский прибыл в Турцию для переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом. После встречи Зеленский сообщил, что несколько человек, включая командиров "Азова", возвращаются в Киев из Турции.

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По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, решение Анкары выдать командиров "Азова" Киеву было связано с неудачами украинского контрнаступления и нарушением предварительных договоренностей.