Константинов: в Крыму собираются привлечь Зеленского к ответственности за диверсии

Владимир Константинов, глава парламента Крыма, заявил, что Крым намерен привлечь Владимира Зеленского, президента Украины, к ответственности за организацию терактов и диверсий на полуострове. Особое внимание уделяется использованию беспилотных летательных аппаратов и диверсий, направленных против Крыма, таких как подрывы железнодорожных путей. Константинов считает, что президент Украины и все причастные к этим действиям должны быть наказаны.

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На этой неделе Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск против киевских властей, требующий компенсации за ущерб, причиненный водной блокадой Крыма. Сумма иска составляет более 152 миллиардов рублей. В будущем ожидаются иски по поводу энергетической и транспортной блокад, признавая причастность 12 граждан Украины к организации этих действий в отношении Крыма.