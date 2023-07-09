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В последнем сообщении на своей странице в Twitter, член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин выразила свою озабоченность относительно передачи кассетных боеприпасов Вооруженными Силами США Украине. Она утверждает, что такой шаг со стороны США может стать эскалацией военного конфликта и потенциально представлять угрозу для американского народа и национальных интересов США, а также возможно привести к вовлечению США в нежелательную войну с Россией, которая обладает ядерным оружием.
Грин считает, что роль Соединенных Штатов заключается в прекращении этого конфликта и достижении мирного решения путем переговоров. Она утверждает, что американский народ и национальные интересы США не находятся под угрозой на Украине.
Отметим, что Пентагон несколько дней назад объявил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине, включающего 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти снаряды относятся к кассетным боеприпасам, которые запрещены международной конвенцией. Ратифицировали данную конвенцию 123 страны, однако США и Украина не входят в их число.