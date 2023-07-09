Как говорится - будем посмотреть

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

реклама

В последнем сообщении на своей странице в Twitter, член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин выразила свою озабоченность относительно передачи кассетных боеприпасов Вооруженными Силами США Украине. Она утверждает, что такой шаг со стороны США может стать эскалацией военного конфликта и потенциально представлять угрозу для американского народа и национальных интересов США, а также возможно привести к вовлечению США в нежелательную войну с Россией, которая обладает ядерным оружием.

Грин считает, что роль Соединенных Штатов заключается в прекращении этого конфликта и достижении мирного решения путем переговоров. Она утверждает, что американский народ и национальные интересы США не находятся под угрозой на Украине.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 -40000р на iPhone 14 Pro 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр 43" TV Philips дешевле 20 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Отметим, что Пентагон несколько дней назад объявил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине, включающего 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти снаряды относятся к кассетным боеприпасам, которые запрещены международной конвенцией. Ратифицировали данную конвенцию 123 страны, однако США и Украина не входят в их число.