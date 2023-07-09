Весьма смелое заявление французской газеты

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Решение США поставить Украине кассетные боеприпасы вызывает опасения и подчеркивает слабость Белого дома, согласно статье в газете Le Monde. В статье указывается, что даже если считать, что украинская армия способна противостоять России, связанные с этим опасности очевидны. Поскольку боевые действия происходят на территории Украины, их граждане будут постоянно страдать от использования этих боеприпасов.

Автор статьи отмечает, что Белый дом признал, что принял такое решение из-за истощения американских арсеналов. Это признание слабости американской стороны, подчеркивает Le Monde.

Два дня назад Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины, включающем 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM, которые являются кассетными боеприпасами и запрещены международной конвенцией, ратифицированной 123 странами, но не США и Украиной.

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По информации российских военных, украинская армия уже использовала кассетные боеприпасы для обстрелов в Донбассе. Официальный представитель Минобороны России, Игорь Конашенков, указал, что это свидетельствует о том, что задачей украинских вооруженных сил является нанесение максимального ущерба мирному населению.