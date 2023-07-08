Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о 271 попадании по энергетическим объектам страны

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Глава Минэнерго Украины, Герман Галущенко, в ходе выступления на национальном телемарафоне сообщил, что в результате ракетных атак 271 энергообъект на территории Украины получил различные повреждения. Он отметил, что в числе поврежденных объектов есть те, которые были полностью уничтожены и не могут быть восстановлены.

Министр указал, что половина энергосистемы страны пострадала от атак. Эта информация подтверждает, что значительное количество объектов энергетики в Украине было повреждено в результате проведенных ракетных атак.

Компания "Укрэнерго" в конце июня объявила о сокращении доступных мощностей, необходимых для обеспечения стабильного энергоснабжения населения. Это снижение объема мощностей связано с проведением ремонтных работ.

Согласно Галущенко, российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военному управлению и связи на всей территории Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что первая атака была ответом на теракт, совершенный киевским режимом на Крымском мосту. В результате этих атак украинские регионы ежедневно объявляют воздушную тревогу, а иногда вся страна находится в состоянии тревоги.

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