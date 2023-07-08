Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
Минэнерго Украины заявило о повреждении половины инфраструктуры
Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о 271 попадании по энергетическим объектам страны
рекомендации
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
iPhone 14 128Gb - цена упала на порядок
4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
65" 4K TV Philips дешевле 50 тр
43" TV Philips дешевле 20 тр
4К телевизоры до 20.000р - целая гора 43"
-40% на Xiaomi Redmi 10C
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает
-30% на 65" 4K Xiaomi Mi TV

реклама

Глава Минэнерго Украины, Герман Галущенко, в ходе выступления на национальном телемарафоне сообщил, что в результате ракетных атак 271 энергообъект на территории Украины получил различные повреждения. Он отметил, что в числе поврежденных объектов есть те, которые были полностью уничтожены и не могут быть восстановлены.

Министр указал, что половина энергосистемы страны пострадала от атак. Эта информация подтверждает, что значительное количество объектов энергетики в Украине было повреждено в результате проведенных ракетных атак.

Компания "Укрэнерго" в конце июня объявила о сокращении доступных мощностей, необходимых для обеспечения стабильного энергоснабжения населения. Это снижение объема мощностей связано с проведением ремонтных работ.

Согласно Галущенко, российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военному управлению и связи на всей территории Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что первая атака была ответом на теракт, совершенный киевским режимом на Крымском мосту. В результате этих атак украинские регионы ежедневно объявляют воздушную тревогу, а иногда вся страна находится в состоянии тревоги. 

рекомендации
-45000р на Xiaomi 12 Pro
43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
-40000р на iPhone 14 Pro
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
в ДВА раза подешевел TV Philips 43"
43" TV Philips дешевле 20 тр
Круто подешевел iPhone 14 Plus
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #сво #новости #война
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Минобороны продемонстрировало эффективность минных заграждений против украинского контрнаступления
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Буданов признал, что окно возможностей для достижения ВСУ успеха на поле боя закрывается
13
Западная пресса: Конфликт на Украине развеял все иллюзии о современных боевых действиях
19
ПТРК "Корнет" установил ряд рекордов на СВО: поразил 50 целей за день и пробил за раз 4 бронемашины
32
Контрабандист пытался пронести на себе 420 SSD, но его задержали на таможне
3
Риттер: Войска РФ заглушили работу модулей HIMARS, заглушат и ATACMS
17
В американском посольстве расстроились из-за троллинга ФСБ и посольской машины
6
Вероятность раскола в НАТО из-за поставок Украине кассетных боеприпасов крайне мала
1
В Пентагоне объяснили, какие виды кассетных бомб получит Украина
12
Командир ЧВК 'Вагнер' подтверждает планы переброски бойцов в Белоруссию
+
Intel испытывает проблемы с разработкой видеокарт Battlemage, конкурента RTX 4080 не будет — инсайд
4
Бойцы ЧВК «Вагнер» не явились в лагеря в Беларуси, а также покидают африканские страны
4
Финляндия еще сильнее усложнила въезд для россиян
5
NDR: Немецкая разведка прослушивала переговоры с Пригожиным
1
Полковник Макгрегор: Зеленский совершает ошибку, требуя больше оружия
+
Губернатор Белгородской области объявляет об обстреле Шебекино и приостановке возвращения жителей
2
В США исключили вступление Украины в НАТО по итогам саммита альянса в Вильнюсе
3
ASUS представила блоки питания PRIME AP-G на 750 и 850 Вт c 16-контактными кабелями PCIe Gen 5
+
В Кремле повторили, что политико-дипломатическое урегулирование украинского конфликта пока невозможно
+
Песков: угроза диверсий на ЗАЭС со стороны Киева велика
4
The Drive: трофейная ракета Storm Shadow может представлять ценность для России
2

Популярные статьи

Аналитика действий Евгения Пригожина и предложения немцев о разделе Украины
53
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 1
14
25 лучших снимков космического телескопа "Джеймс Уэбб" на сегодняшний день
1
Тестирование SSD накопителя Netac N600S (NT01N600S-512G-S3X)
5
Как мне чинили по гарантии разъем питания на RTX 3080 Gigabyte
12
Процессор или видеокарта – с чего начинать сборку игрового ПК, и на чём можно сэкономить
22
О красной неадекватности и объективности тестирования: учим русский язык
11
Сохранилась ли роль «тяжёлого» снайпера в современной войне
7
Спасение рядового Matrox G100, или о том, как я на видеокарте BIOS шил
7
Машина времени - читаем отзывы об Overclockers.ru 2019г
13

Сейчас обсуждают

Denis Lykov
01:17
Экономить можно только сидя на старом ведре ... 🦧🌴🦧🌳🦧🌲🦧
Процессор или видеокарта – с чего начинать сборку игрового ПК, и на чём можно сэкономить
scroooge
01:13
Ля, всё как обычно, одни и те же контрвыпады тупые) одни и те же слова Как будто в начало интернета вернулся
Рогозин: российские инженеры уже изучают доставленную в Москву крылатую ракету Storm Shadow
Denis Lykov
01:13
... Мышь, Клаву, Моник, Уши никто не отменял ...)))
Процессор или видеокарта – с чего начинать сборку игрового ПК, и на чём можно сэкономить
Евгений Сом
01:11
Так и думал типичная отмазка малолетки и в кусты ))) до чего же ты жалок )))
Рогозин: российские инженеры уже изучают доставленную в Москву крылатую ракету Storm Shadow
Denis Lykov
01:11
🤣🤣🤣 🙉🌈🐵
Процессор или видеокарта – с чего начинать сборку игрового ПК, и на чём можно сэкономить
scroooge
01:10
Чел, даже пояснять не буду, бесполезно, это видно из контекста , смешно просто наивняк такой читать)
Рогозин: российские инженеры уже изучают доставленную в Москву крылатую ракету Storm Shadow
Елена Инина
01:08
Нельзя оставлять бандитов на этом свете
Командиры «Азова*» возвращаются из Турции на Украину
Евгений Сом
01:08
А что не так? Я обьяснил чтобы было понятно даже для ребенка. Но ты если пишешь что бред то укажи где именно или просто вякнул чтобы показать какой "умный" )))
Рогозин: российские инженеры уже изучают доставленную в Москву крылатую ракету Storm Shadow
дунаев дмитрий
01:05
это просто продвинутый поисковик... причем поисковик частенько лучше
Как выглядят идеальные женщина и мужчина по мнению искусственного интеллекта
Dimkovski
01:04
Играть на ноутбуке извращение хуже мужеложества
Процессор или видеокарта – с чего начинать сборку игрового ПК, и на чём можно сэкономить
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем