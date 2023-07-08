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По словам командира "Лотоса" Антона Елизарова, который дал интервью российским военкорам, бойцы ЧВК "Вагнер" будут находиться в отпуске до начала августа, после чего планируется их переброска в Белоруссию. Елизаров также упомянул о необходимости подготовки баз и полигонов, согласования действий с местными властями и организации взаимодействия с силовыми ведомствами Белоруссии.
Ранее представители властей Белоруссии заявляли, что они не знают точных сроков прибытия бойцов "Вагнера". Президент Александр Лукашенко отмечал, что его страна не будет строить специальные лагеря для ЧВК, и бойцы должны будут обеспечить себе проживание самостоятельно. Однако Лукашенко выразил готовность предоставить им территорию для создания лагеря, например, неиспользуемую военную часть.