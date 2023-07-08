"Лотос" из "Вагнера" раскрыл планы ЧВК по Белоруссии

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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По словам командира "Лотоса" Антона Елизарова, который дал интервью российским военкорам, бойцы ЧВК "Вагнер" будут находиться в отпуске до начала августа, после чего планируется их переброска в Белоруссию. Елизаров также упомянул о необходимости подготовки баз и полигонов, согласования действий с местными властями и организации взаимодействия с силовыми ведомствами Белоруссии.

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Ранее представители властей Белоруссии заявляли, что они не знают точных сроков прибытия бойцов "Вагнера". Президент Александр Лукашенко отмечал, что его страна не будет строить специальные лагеря для ЧВК, и бойцы должны будут обеспечить себе проживание самостоятельно. Однако Лукашенко выразил готовность предоставить им территорию для создания лагеря, например, неиспользуемую военную часть.