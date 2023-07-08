Шойгу проверил боевую подготовку на полигонах ЮВО

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Министр обороны Российской Федерации, Сергей Шойгу, недавно осуществил проверку боевой подготовки военнослужащих по контракту на полигонах Южного Восточного округа. Информация об этом была представлена в Телеграм-канале телеканала «Звезда».

В сообщении указывается, что с бойцами проводятся практические занятия, нацеленные на развитие тактико-специальных навыков, медицинских знаний, умений в огневой подготовке, вождении боевой и специальной техники, а также в области связи. Подготовка осуществляется по интенсивной программе, рассчитанной на 38 суток, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущей двухнедельной индивидуальной подготовкой, которая проводилась с военнослужащими ранее.

Кроме того, министр обороны также проверил подготовку танкистов, включая занятия по вождению и выполнению боевых стрельб танковыми экипажами на танках Т-90 «Прорыв». Отмечается, что все занятия проводятся под руководством опытных офицеров, которые сами имеют значительный боевой опыт, полученный во время специальных операций.

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Параллельно с этим, продолжается подготовка военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Также проводится боевое слаживание в составе данных подразделений, которое будет продолжено после их возвращения в воинскую часть.