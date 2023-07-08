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Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что они не следят за перемещениями Евгения Пригожина и не имеют ни возможности, ни желания это делать. Однако автор статьи на сайте МКRU считает удивительным отсутствие интереса к передвижениям такого важного персонажа. Пригожин является архитектором событий, которые имели мировое значение, и его деятельность вызывает вопросы о его перемещениях. Автор считает, что игнорирование его передвижений является ошибкой.
Автор также отмечает, что изменение официальной позиции власти относительно дальнейшей судьбы Пригожина и его частной военной компании ЧВК было неоднократным. Владимир Путин заявлял, что Пригожин предал Россию и будет нести ответственность, но Дмитрий Песков утверждал, что Пригожин уйдет в Белоруссию с гарантиями от президента России. Теперь же стало известно, что Пригожин находится в Санкт-Петербурге, а не в Белоруссии. Автор указывает на несоответствие и противоречие в официальных заявлениях.
Автор высказывает предположение, что Пригожин может завершать свои дела в России перед покиданием страны. Однако отмечает, что это предположение основано на домыслах и предположениях, так как официальных заявлений от авторитетных лиц, подтверждающих данную версию, нет.