Спецназовец из «Ахмата» рассказал о смертельно опасных технических новинках ВСУ

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока не достигли успеха в своей крупномасштабной наступательной операции, однако противник не останавливается в своих коварных действиях. Он все чаще прибегает к использованию различных хитростей и уловок, чтобы причинить максимальный ущерб нашим войскам. Тактику, которую использует противник, описал репортер Руденко в своем Telegram-канале. Он призвал наших бойцов быть более осторожными со сбитыми вражескими дронами.

Если раньше основной угрозой были заминированные дроны, то теперь противник пошел еще дальше. Он оснастил их маячками-наводчиками. Это сделано с целью определить местоположение наших военных, чтобы затем точно атаковать их. Боец спецназа "Ахмат" с позывным "Раут" поделился с корреспондентом газеты "Московский комсомолец" на что еще стоит обратить внимание нашим военным на передовой.

Одним из военных приспособлений, использованных ВСУ, являются инфракрасные датчики движения, которые применяются на всей территории населенного пункта Марьинка. Следует отметить, что на других направлениях бойцам спецназа "Ахмат" не приходилось сталкиваться с подобными устройствами.

Внешне они напоминают круглые пластинки из мутного оргстекла, имеющие коричнево-зеленоватый оттенок и диаметр около десяти сантиметров. Противник разбрасывает эти датчики, подобно минам-лепесткам, используя кассетные боеприпасы. Они остаются на обочинах дорог, среди травы, мусора, на крышах зданий и в разрушенных домах, а также в подвалах.

Оргстекло достаточно прочное, поэтому устройства сохраняют работоспособность даже после падения с высоты. Они хорошо маскируются в окружающей среде и практически незаметны для прохожих. На датчиках отсутствуют какие-либо признаки работы, они не светятся и абсолютно бесшумны.

Принцип работы устройства, как описал "Раут", состоит в следующем: по обеим сторонам круга расположены инфракрасные датчики движения, которые реагируют на крупные объекты. Если перед датчиком пройдет кошка или собака, он не активируется.

Внутри устройства находится GPS-маячок, который передает противнику все данные, записываемые датчиком. Это включает в себя информацию о передвижении наших военных, скоплениях людей и техники. Устройство срабатывает столько раз, сколько объектов пройдет перед ним. Таким образом, противник отслеживает количество прошедших людей и их направление.





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