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Центробанк серьезно рассматривает возможность введения лизинга жилья в качестве альтернативы ипотечному кредитованию. Об этом было сообщено в издании "Известия". Представители банка объяснили, что лизинг может быть привлекательным вариантом для тех, кто не имеет возможности получить ипотечный кредит от банков. Сюда относятся люди без кредитной истории, пережившие банкротство или не располагающие достаточными средствами для первоначального взноса.
Отмечается, что для внедрения этого финансового инструмента необходимо установить минимальные требования к финансовой стабильности участников рынка. Кроме того, условия аренды и ипотеки должны быть выровнены с точки зрения налогообложения.
Однако Центробанк подчеркнул, что лизинг жилья может быть рассмотрен только как дополнительный вариант к уже существующим возможностям. Для развития лизинга требуется поддержка со стороны государства. Это означает, что правительство должно принять соответствующие меры и создать необходимые условия для стимулирования использования лизинга в жилищной сфере.