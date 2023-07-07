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В 2022 году Россия не смогла полностью выполнить свои обязательства по международным займам из-за наложенных на нее санкций. Согласно заключению Счетной палаты, о котором сообщает РБК, страна выплатила лишь 68% от запланированной суммы.
Конкретные цифры говорят о том, что Россия внесла всего лишь 16,3 миллиарда рублей в 2022 году. Из этой суммы около 12 миллиардов рублей были направлены на погашение долгов перед Международным банком реконструкции и развития.
Следует отметить, что к 1 января 2023 года государственный внешний долг России по займам из международных финансовых организаций сократился на 17,9% и составил 91,19 миллиарда рублей. Примерно 98% текущей задолженности по международным займам приходится на долги перед Новым банком развития (НБР), который является банком БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).