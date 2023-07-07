Почему Дмитрий Песков отказался прокомментировать публикации в африканских СМИ о якобы массовом уходе бойцов ЧВК Вагнер из ЦАР и о местонахождении Евгения Пригожина

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, отказался дать комментарии относительно публикаций, появившихся в африканских СМИ, в которых утверждается, что бойцы частной военной компании "Вагнер" массово покидают Центральноафриканскую Республику (ЦАР). В ответ на запрос журналистов, Песков заявил: «Ничего не смогу прокомментировать по этой теме».

Кроме того, Песков по-прежнему не обладает информацией о текущем местонахождении Евгения Пригожина, связанного с частной военной компанией "Вагнер", и о ситуации, связанной с возвратом изъятых денежных средств и другого имущества, которое было изъято у него. Спикер Кремля заявил, что не может добавить ничего нового к тому, что уже было сказано по этой теме.





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