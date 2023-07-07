Финляндия ужесточает с 10 июля правила въезда для российских студентов, командировочных и владельцев недвижимости, сообщило МИД Суоми 6 июля

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В соответствии с официальным заявлением Министерства иностранных дел Финляндии, начиная с 10 июля 2023 года, Финляндия вводит более строгие правила въезда для российских студентов, командированных лиц и владельцев недвижимости.

Первое изменение заключается в том, что в будущем командированным лицам будет разрешено въезжать только в Финляндию, и им будет запрещено продолжать путешествие через ее территорию в другие страны. Это означает, что транзитный проезд будет запрещен. Кроме того, деловые путешественники должны иметь убедительные причины для своего присутствия в Финляндии и осуществления бизнес-деятельности лично.

Второе изменение касается владельцев недвижимости в Финляндии. Теперь для них также потребуется иметь обоснование своего личного присутствия в стране. Однако конкретные детали и требования не раскрываются в заявлении Министерства.

Третье изменение затрагивает студентов из России. В будущем им разрешено будет участвовать только в образовательных программах, ведущих к получению академической степени, или в учебе, связанной с присуждением степени (например, программы обмена студентами), исключая краткосрочные курсы в колледжах и подобные формы обучения.

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Новые ограничения вступают в силу с 10 июля 2023 года в полночь и будут действовать до особого распоряжения, без определенного срока их действия.