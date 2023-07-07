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Врачи о массовом заболевании менингитом в Екатеринбурге: защитить может только вакцинация

Почему вакцинация является единственным способом защиты от менингита
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Вакцинация является единственным эффективным методом защиты от менингита. Это подтверждается заявлением Ирины Королевой, главы референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, переданного агентством РИА Новости 7 июля.

Необходимость вакцинации стала особенно актуальной после возникновения случаев заболевания менингитом среди сотрудников распределительного центра OZON в Екатеринбурге, о чем сообщала газета "Фонтанка". Известно, что двое из заболевших умерли.

Ирина Королева подчеркнула, что вакцинация от менингококковой инфекции показана почти всем, за исключением случаев острого заболевания у взрослых или детей в данный момент. Перед проведением прививки необходимо получить консультацию педиатра или терапевта. Кроме того, каждая вакцина имеет свои возрастные ограничения, которые также следует учитывать.

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