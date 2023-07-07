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В соответствии с заявлением пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, сделанным 6 июля, Кремль отрицает как возможность, так и желание осуществлять слежку за перемещениями Евгения Пригожина, главы ЧВК «Вагнер». Тем не менее, условием для прекращения военного мятежа был его уход в Беларусь, как указали в Кремле.
По словам Дмитрия Пескова, "Мы не следим за его (Евгения Пригожина) перемещениями. Не имеем ни возможности, ни желания этого делать" (цитата по информации, представленной агентством Интерфакс).
Александр Лукашенко, президент Беларуси, заявил 6 июля, что Пригожина нет на территории Беларуси. Он утверждает, что бойцы ЧВК «Вагнер» находятся в постоянных лагерях, куда они были выведены из Бахмута до начала военного мятежа. Лукашенко также заявил, что Пригожин находится в Санкт-Петербурге или Москве, но точно не в Беларуси.
Ранее издание "Фонтанка" сообщало о нахождении мужчины, похожего на Пригожина, в офисе на Васильевском острове. Данные о перемещении самолетов косвенно подтверждают, что этот мужчина мог быть главой "Вагнера".