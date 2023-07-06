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Правительство Финляндии приняло решение одобрить бессрочное продление ограничений на въезд граждан Российской Федерации и выдачу виз. Эта информация была передана агентством РИА Новости 6 июля, ссылаясь на официальное решение правительства.
Согласно объяснению, опубликованному на сайте кабинета министров Суоми, основной целью этого решения является обеспечение условий для приостановки необязательных поездок граждан России в Финляндию, а также транзита через Финляндию в другие страны Шенгенской зоны. Правительство Финляндии стремится предотвратить любое негативное влияние въезда и транзита граждан Российской Федерации на международные отношения страны.
Ранее, как сообщала газета "Фонтанка", в ответ на "конфронтационные действия Хельсинки" Россия уже объявила о прекращении деятельности генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Кроме того, девять сотрудников финской дипломатической миссии были объявлены нежелательными лицами в России.