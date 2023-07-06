Какие тайны скрывает особняк Пригожина с его грамотами, оружием, золотом, огромной кувалдой, фотографиями с отрезанными головами и медкабинетом, наполненным реанимационным оборудованием

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Глава Частной Военной Компании (ЧВК) «Вагнер», известный также как глава неудавшегося мятежа, Евгений Пригожин, в последний год неоднократно появлялся публично с тремя звездами героя: Героя Луганской Народной Республики (ЛНР), Героя Донецкой Народной Республики (ДНР) и Героя Российской Федерации. Информация о присвоении ему звания Героя России появилась летом прошлого года, однако официально не подтверждалась.

Издание «Фонтанка» имеет точную информацию о дате присвоения главе «Вагнера» звания Героя России - 20 июня 2022 года. Эта дата указана в грамоте о присвоении звания, которую оперативники обнаружили 25 июня в доме Пригожина. Золотая медаль, совместно с другими орденами и медалями из его коллекции, украшает китель владельца дома.

Стены дома Пригожина украшены многочисленными грамотами и сертификатами, связанными с наградами, включая постановление губернатора Александра Беглова о награждении за заслуги перед Петербургом. Среди других любопытных предметов интерьера особняка в коттеджном поселке «Северный Версаль» в Петербурге можно увидеть огромную кувалду, предназначенную «на случай важных переговоров».

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Еще одной деталью, вызывающей удивление посетителей особняка, являются фотографии с отрезанными головами. Силовые структуры обнаружили также медицинский кабинет, который представляет собой наследие времен эпидемии COVID-19. В этом кабинете представлены аппараты, используемые в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Также есть стойка с шприцевыми дозаторами (шприцами-перфузорами), предназначенными для длительного введения лекарственных веществ или питательных смесей в автоматическом режиме. Здесь находится аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который необходим, когда системы дыхания и кровообращения не могут функционировать самостоятельно по разным причинам. В центре медкабинета расположен оксиконцентратор, или кислородный концентратор, который используется людьми с дыхательной недостаточностью для получения кислорода. В период пандемии COVID-19 такие устройства широко применялись как в больницах, так и в домашних условиях. Также в медкабинете можно заметить реанимационную функциональную кровать.