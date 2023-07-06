Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о вооружении участников подразделений самообороны на территории региона и покрытии окон школ и детских садов бронированной пленкой

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В своем заявлении, сделанном во время прямого эфира в социальной сети и цитируемом в среду в публикации "Коммерсантъ", глава Белгородской области, Вячеслав Гладков, объявил о том, что участники подразделений самообороны, находящиеся на территории региона, будут оснащены оружием. В соответствии с информацией, представленной в телеграм-канале правительства области 5 июля, губернатор указал на наличие возможности вооружения тех батальонов самообороны, которые размещены вдоль границы, согласно существующему законодательству.

Гладков добавил, что в настоящее время в Белгородской области проводится формирование второго соединения территориальной обороны, которое будет состоять из 3 тысяч человек. В связи с непрекращающимися обстрелами со стороны Украины, происходящими практически ежедневно на территории Белгородской области, Вячеслав Гладков также заявил о намерении покрыть бронированной пленкой окна школ и детских садов в регионе, чтобы обеспечить дополнительную защиту от обстрелов.

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Необходимо отметить, что 22 мая в Белгородской области был введен режим контртеррористической операции в связи с атакой украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Это стало одним из факторов, способствующих принятию решения о вооружении частей самообороны на территории региона.