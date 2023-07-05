"Фонтанка": помимо денег Пригожину вернули изъятый арсенал оружия

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По последним данным, полученным из петербургской газеты "Фонтанка", стало известно о новых подробностях возвращении ценностей, которые были изъяты в конце июня при обысках на объектах, связанных с известной фигурой Евгением Пригожиным. Ранее уже сообщалось, что главе ЧВК "Вагнер" были возвращены обнаруженные 10 миллиардов рублей, а также изъятая техника. Теперь "Фонтанка" информирует о том, что "арсенал, обнаруженный при обыске в доме Евгения Пригожина, был возвращен владельцу". Согласно данным издания, изъятие оружия произошло 24 июня в элитном коттеджном поселке в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Согласно информации, полученной изданием, 4 июля Пригожина "официально пригласили для возвращения оружия", после чего он сам явился в здание УФСБ в сопровождении охраны. По словам источников, Евгению Пригожину были возвращены два карабина "Сайга", нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическая винтовка "АРка" и несколько пистолетов и ружей. Особое внимание уделяется именному пистолету Glock, который является самым престижным предметом в этом "арсенале". В прошлом этот пистолет был вручен Пригожину министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.

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Согласно "Фонтанке", процедура возвращения оружия в здании ФСБ на Литейном проспекте "прошла быстро", и вскоре Пригожин и его свита унесли оружие, поместили его в автомобиль и покинули место.