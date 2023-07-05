ФСБ Крыма задержала 42-летнего мужчину, подорвавшего газопровод

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Взрыв на газопроводе в поселке Кореиз на южном берегу Крыма 23 июня вызвал волну беспокойства, но был оперативно ликвидирован без пострадавших или разрушений. Сегодня стало известно, что правоохранительные органы Крыма задержали подозреваемого в этом преступлении. Как сообщает популярный Telegram-канал Baza, задержанный мужчина уже признал свою вину.

Злоумышленником оказался 42-летний Сергей Ержов, родом из украинского Павлодара, который ранее получил российское гражданство и зарегистрировался в Ялте. Именно он был установлен Федеральной службой безопасности (ФСБ) как подозреваемый в взрыве газопровода. Ержов признался в своих преступных действиях, поэтому в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует его деяние как "умышленное уничтожение или повреждение имущества". За такое преступление ему грозит до 5 лет лишения свободы.





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