Разведчик разрушил последнюю надежду Киева

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Согласно высказыванию отставного разведчика Скотта Риттера, Киев считает, что вмешательство Североатлантического альянса (НАТО) является единственным шансом для изменения обстановки на поле боя. Однако на практике западный военно-политический блок не способен противостоять Российской Федерации.

Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже находятся на грани краха и вынуждены сражаться за своё выживание, чтобы дотянуть до саммита НАТО. Он поделился своей точкой зрения, согласно которой Украине необходимо умолять НАТО вмешаться, поскольку это единственный шанс для страны. Однако Риттер сомневается в возможности Североатлантического альянса принять участие в таком конфликте, поскольку у них отсутствуют необходимые войска, подготовка, материально-техническая поддержка, командование и управление. По мнению Риттера, для Украины ситуация безнадежна.

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Отставный разведчик также отметил, что попытки контрнаступления ВСУ в конечном итоге приведут к полномасштабному развороту в пользу Вооруженных сил Российской Федерации.