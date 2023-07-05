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До 50 человек выросло число погибших из-за прорыва Каховской ГЭС
Число погибших и госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области растет, а некоторые районы до сих пор остаются затопленными
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Трагический инцидент на Каховской ГЭС в Херсонской области привел к росту числа погибших до 50 человек, по информации, полученной от экстренных служб региона и опубликованной ТАСС.

Вначале сообщалось о 48 погибших в результате взрыва ГЭС. Однако недавно стало известно, что количество госпитализированных увеличилось до 134 человек.

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Временно выполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в прошлый понедельник заявил, что река Днепр вернулась в свои естественные границы. Тем не менее, в двух районах вода по-прежнему стоит на полях, а множество домов до сих пор остаются затопленными на первых этажах.

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#россия #украина #новости #война
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