Число погибших и госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области растет, а некоторые районы до сих пор остаются затопленными

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Трагический инцидент на Каховской ГЭС в Херсонской области привел к росту числа погибших до 50 человек, по информации, полученной от экстренных служб региона и опубликованной ТАСС.

Вначале сообщалось о 48 погибших в результате взрыва ГЭС. Однако недавно стало известно, что количество госпитализированных увеличилось до 134 человек.

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Временно выполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в прошлый понедельник заявил, что река Днепр вернулась в свои естественные границы. Тем не менее, в двух районах вода по-прежнему стоит на полях, а множество домов до сих пор остаются затопленными на первых этажах.