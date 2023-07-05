Карчаа: Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать ЗАЭС «Точкой-У»

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В ночь с 4 на 5 июля возможна атака на Запорожскую атомную энергостанцию со стороны Украины. Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сделал заявление, утверждая, что украинская армия планирует использовать высокоточное оружие и беспилотники-камикадзе в своей атаке.

Карчаа уточнил, что предполагается использование ракеты «Точка-У» с радиоактивными отходами в качестве боеголовки при ударе по электростанции. Это вызывает серьезные опасения, поскольку такая атака может иметь катастрофические последствия для окружающей среды и людей.

Стоит отметить, что представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил о постоянных провокациях со стороны Украины в отношении Запорожской области. Такие заявления подчеркивают нарастающие напряженность и враждебность между двумя странами.





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